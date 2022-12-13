В Петербурге открылся садик Хаяо Миядзаки

В дворике живут персонажи из мультфильмов известного японского режиссера.

В Петроградском районе открылся сад Хаяо Миядзаки. Общественное пространство находится на Гатчинской улице во дворе дома № 23/25. Об этом сообщили в группе театра "Небесные Бродяги".

Внутри сада живут персонажи из мультфильмов известного японского режиссера. Хаяо Миядзаки прославился благодаря проектам "Унесенные призраками", "Мой сосед Тоторо", "Ведьмина служба доставки".

Раньше садик находился на Биржевой линии, но в 2021 году там произошел пожар, из-за чего пространство закрыли. Администрация Петроградского района решила помочь создателя проекта – театру "Небесные бродяги" и разрешила открыть новый сад на Петроградской стороне.

На ночь дворик закрывают, чтобы никто не унес фигурки. Добавим, что вход свободный.

Фото: ВКонтакте / Сад Хаяо Миядзаки