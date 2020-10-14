В Петербурге открылся первый комплекс для обслуживания автобусов на метане

Баллоны полностью разбирают, чтобы после проверить соединение с вентилем.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что в Петербурге заработает комплекс для обслуживания автобусов на метане. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что это первый в Петербурге комплекс по техосвидетельствованию метанового газобаллонного оборудования. В частности, на этом производстве будут проверять баллоны для транспорта, который работает на газомоторном топливе.

Известно, что соответствующий комплекс открыли на площадке Группы компаний "ПетербургГаз" на улице Седова. За сутки сотрудники предприятия обслуживают до 20 баллонов по 180 литров.

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Фото:gov.spb.ru