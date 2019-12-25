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В Петербурге открылся Музей христианской культуры
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В Петербурге открылся Музей христианской культуры

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Здесь можно увидеть редкие иконы, паломнические реликвии, памятники старообрядчества.

В Северной столице в многофункциональном комплексе "Наследие" расположился Музей христианской культуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 29 мая.

В коллекции музея вошли диковинные иконы, паломнические реликвии, картины живописцев и памятники старообрядческих центров искусства. Залы тематически разделены. Так, в Константиновском отделе музея представлены экспонаты раннехристианского времени. В Большом зале можно увидеть объекты искусства, посвященные Ветхому и Новому Заветам. Есть зал, в котором гости могут прикоснуться к мощам святых. 

Здесь планируется проводить конференции и встречи для молодежи. Гостей  начнут принимать в июне. Все выставочные залы откроются в сентябре.

На открытие пришел глава города Александр Беглов и ктитор Константино-Еленинского женского монастыря Константин Голощапов. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кронштадте появится новая зона отдыха. 

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: культура, музеи, музей христианской культуры, петербург
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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