В Петербурге открылся Музей христианской культуры

Здесь можно увидеть редкие иконы, паломнические реликвии, памятники старообрядчества.

В Северной столице в многофункциональном комплексе "Наследие" расположился Музей христианской культуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 29 мая.

В коллекции музея вошли диковинные иконы, паломнические реликвии, картины живописцев и памятники старообрядческих центров искусства. Залы тематически разделены. Так, в Константиновском отделе музея представлены экспонаты раннехристианского времени. В Большом зале можно увидеть объекты искусства, посвященные Ветхому и Новому Заветам. Есть зал, в котором гости могут прикоснуться к мощам святых.

Здесь планируется проводить конференции и встречи для молодежи. Гостей начнут принимать в июне. Все выставочные залы откроются в сентябре.

На открытие пришел глава города Александр Беглов и ктитор Константино-Еленинского женского монастыря Константин Голощапов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кронштадте появится новая зона отдыха.

Фото: пресс-служба Смольного