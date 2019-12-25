В Кронштадте появится новая зона отдыха

На заброшенной набережной проведут работы, после которых на ней появятся смотровые площадки. Результат можно увидеть в июле.

Набережную возле жилого комплекса "Фортеция" приведут в порядок к июлю этого года. На ней появится прогулочная зона со смотровыми площадками и кустарниками. Об этом сообщила пресс-служба Selt Group.

Исторические объекты на пристани сохранят. Киль старинной лодки останется арт-объектом, как и деревянные сваи.

Общедоступной набережная станет в июле. Горожане и гости Кронштадта уже этим летом смогут оценить новые 6 тыс. кв. метров для прогулок вдоль акватории.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в кожевенной фабрике на Васильевском острове откроется общественное пространство. Известно, что на первом этаже флигеля будут работать 12 баров и кафе, на втором этаже появятся два ресторана с террасами, а на третьем этаже будут расположены творческие мастерские и образовательные проекты.

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