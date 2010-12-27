В Петербурге открылось детское онкологическое отделение

Сегодня в посёлке Песочный открылось детское онкологическое отделение в клиническом научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи.

9 февраля на торжественном открытии детского онкологического отделения присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, вице-губернатор Анна Митянина и руководители профильных комитетов и ведомств.

"Это событие знаменательно не только для Петербурга, но и для всего Северо-Запада. В нашем городе давно и успешно оказывают помощь детям, больным онкологическими заболеваниями, но раньше это делалось на разных площадках в клиниках по отдельным направлениям. А здесь помощь будет оказываться комплексно, что дает возможность для более качественного и результативного лечения", - заявил глава города.

Также Полтавченко отметил, что детское отделение было создано за короткий срок, всего за год. Город вложил в этот проект более 200-ти миллионов рублей. "Это абсолютно оправданные инвестиции, потому что речь идет о здоровье детей, особенно тех, кто нуждается в серьезном качественном лечении", - сказал губернатор.

Отмечается, что отделение находится на третьем этаже корпусов Б и В, общая площадь – более 2600 кв. м. В нем 36 коек (14 палат на одну койку и 11 двухместных), включая шесть коек блока реанимации и интенсивной терапии.

Фото: администрация Санкт-Петербурга