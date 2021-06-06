В Петербурге открылось антистресс пространство

Первая в России бесплатная антистресс площадка уже принимает посетителей на территории Outlet Village Пулково. Здесь можно отдохнуть всей семьей, компанией друзей, или наоборот расслабиться и почитать книгу наедине.

Отвлечься от информационного шума, собраться с друзьями или провести время с семьей – теперь все это можно осуществить на территории Outlet Village Пулково.

Бесплатное антистресс пространство принимает посетителей с 10 утра и до 22 часов вечера. Здесь можно сделать памятные снимки в специально оборудованных фотозонах или сыграть в настольные игры особого увеличенного формата.

Кирилл, посетитель Outlet Village Пулково:

Я вообще с поезда из Москвы только приехал, пришел ботинки купить себе, а увидел, что можно зайти и просто поиграть в шахматы, развеяться, уйти от каких-то бытовых сложностей и моментов. Пришли с малышом.

Кто-то сможет скоротать время за партией в настольный теннис, а кто-то проведет несколько минут или часов в компании с любимой книгой из зоны букшеринга.

Екатерина Строжанова, организатор:

Мы хотели, чтобы на территории аутлета был такой уголок, где люди могут отдохнуть, перевести дух, согреться и духовно в том числе. Здесь можно почитать, поиграть, просто отвлечься от суеты, которая нас повсюду окружает и окунуться в детство, в счастье.

Одним их самых востребованных развлечений стала возможность отправить себе письмо в будущее. Помимо адреса нужно указать и дату написания письма, которое должны доставить ровно через год.

Екатерина Строжанова, организатор:

Я первым делом, как только мы открылись, села и написала себе письмо. Я получу его через год. В этом письме я расписала, какие цели я себе ставлю. Я очень надеюсь, что спустя год все они буду воплощены.

Антистресс пространство аутлета будет использоваться также как музыкальная и event-площадка для выступления спикеров из мира моды, digital искусства и даже NFT.