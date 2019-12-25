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В Петербурге открылись два гипермаркета крупной торговой сети
Сегодня, 17:58
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В Петербурге открылись два гипермаркета крупной торговой сети

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В Петербурге магазины открыли на проспекте Большевиков, дом 10/1 и Богатырском проспекте, дом 13.

В Петербурге открылись сразу два гипермаркета "Окей". Представители компании заявили о новой концепции: новые технологичные решения, цифровой сомелье и система самостоятельного сканирования товаров O"KEY- scan, интегрированная с программой лояльности.

Также изменили дизайн гипермаркета. По мнению экспертов компании, нововведения обеспечат комфорт и безопасность клиентов в торговом зале. Отмечается, что первый такой проект изначально был запущен в Москве, там продажи с обновленной площадки выросла на 30% в годовом выражении.

В Петербурге магазины открыли на проспекте Большевиков, дом 10/1 и Богатырском проспекте, дом 13.

Фото: Piter.tv

Теги: гипермаркет, недвижимость, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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