В Петербурге открыли затворы дамбы, угроза наводнения миновала

Пиковое значение уровня воды текущей ночью составило 174 см.

Утром 26 февраля в Петербурге открыли затворы дамбы. Об этом сообщила дирекция Комплексом защитных сооружений.

Затворы были открыты в 06:36. Комплексом защитных сооружений было предотвращено 30-е нагонное наводнение. Пиковое значение уровня воды текущей ночью составило 174 см. Замечаний по работе технологического оборудования нет.

В настоящий момент Кронштадтский корабельный фарватер свободен для движения судов.

Ранее мы писали, что у Гостиного двора полицейские устроили концерт в поддержку действий России на Украине.

Фото: Instagram / dambaspb_kzs