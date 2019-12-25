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В Петербурге открыли затворы дамбы, угроза наводнения миновала
Сегодня, 8:06
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге открыли затворы дамбы, угроза наводнения миновала

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Пиковое значение уровня воды текущей ночью составило 174 см.

Утром 26 февраля в Петербурге открыли затворы дамбы. Об этом сообщила дирекция Комплексом защитных сооружений.

Затворы были открыты в 06:36. Комплексом защитных сооружений было предотвращено 30-е нагонное наводнение. Пиковое значение уровня воды текущей ночью составило 174 см. Замечаний по работе технологического оборудования нет.

В настоящий момент Кронштадтский корабельный фарватер свободен для движения судов.

Ранее мы писали, что у Гостиного двора полицейские устроили концерт в поддержку действий России на Украине.

Фото: Instagram / dambaspb_kzs

Теги: дамба, угроза наводнения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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