В Петербурге открыли затворы дамбы, угроза наводнения миновала

Утром 26 февраля в Петербурге открыли затворы дамбы. Об этом сообщила дирекция Комплексом защитных сооружений.
Затворы были открыты в 06:36. Комплексом защитных сооружений было предотвращено 30-е нагонное наводнение. Пиковое значение уровня воды текущей ночью составило 174 см. Замечаний по работе технологического оборудования нет.
В настоящий момент Кронштадтский корабельный фарватер свободен для движения судов.
Ранее мы писали, что у Гостиного двора полицейские устроили концерт в поддержку действий России на Украине.
Фото: Instagram / dambaspb_kzs
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