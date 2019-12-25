В Ломоносове открыли памятник погибшим во время Таллинского прорыва

Во время совместных работ с музеем участники молодежного движение ОНФ нашли винт одного из кораблей, участвовавших в трагических событиях лета 1941 года в Финском заливе.

В субботу, 28 августа, в музее Форт Красная Горка открыли памятник погибшим во время Таллинского прорыва в 1941г. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации Ломоносовского района.

Памятник в виде двух волн Балтийского моря, из которых торчит винт появился неслучайно. Во время совместных работ с музеем участники молодежного движение ОНФ (Общенациональный народный фронт) нашли винт одного из кораблей, участвовавших в трагических событиях лета 1941 года в Финском заливе. Позже вместе с историческим обществом они разработали этот памятник.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта "Культура", федерального проекта "Культурная среда".

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Фото: пресс-служба главы администрации Ломоносовского района