В Сестрорецке появился сквер актёра Юрия Никулина

В Сестрорецке появился сквер Юрия Никулина. Безымянный участок расположен между Приморским шоссе и озером Сестрорецкий разлив. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
С Сестрорецком связаны страницы военной биографии этого великого артиста. Замечательно, что теперь здесь появится сквер его имени.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
В 1939 году, после окончания школы, Никулина призвали в Красную армию. Во время советско-финской войны и в годы Великой Отечественной зенитная батарея, где служил Никулин, находилась под Сестрорецком и охраняла воздушные подступы к Ленинграду.
Более того, 18 декабря этого года исполнится 100 лет со дня рождения советского актера. С 25 сентября Большой Санкт‑Петербургский цирк начнет показы специальной программы, посвященной жизни и творчеству Юрия Никулина.
Ранее мы писали, что в Кронштадте установят памятник поэту Николаю Гумилеву.
Фото: kinopoisk.ru
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