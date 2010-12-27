В Петербурге открыли памятник Фаине Раневской

Он расположен на проспекте Сизова.

Сегодня, 1 сентября, в Петербурге в сквере на проспекте Сизова открыли памятник Фаине Раневской, сообщили в официальной группе муниципального образования "Озеро Долгое".

"Официальное открытие скульптуры "Актриса" состоялось. Фаина Георгиевна Раневская обрела свой дом", – написали в посте.

Автором скульптуры легендарной актрисе стал Семен Жохов, выпускник государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Фаина Раневская изображена сидящей на скамейке. На постаменте высечена ее цитата: "Все сбудется, стоит только расхотеть".

Ранее на Piter.TV: в Петербурге появился сенсорный сад для незрячих детей.

Фото: vk.com/mo_ozero_dolgoe