В Петербурге возвращаются к работе магазины OBI

Все гипермаркеты вернутся к привычному режиму работы до 11 мая.

В Петербурге открылись магазины сети OBI. Все гипермаркеты вернутся к привычному режиму работы до 11 мая. Об этом сообщили в группе торговой марки в соцсети "ВКонтакте".

Известно, чо торговая сеть приостановила продажи в России в середине марта. Однако в апреле появилась информация, что сеть выкупит российская компания MAX, уже успевшая подать документы в ФАС.

Ранее на Piter.tv: в Ситилинке теперь можно протестировать любой гаджет и даже бытовую технику.

Фото: ВКонтакте / OBI