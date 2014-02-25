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В Петербурге возвращаются к работе магазины OBI
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В Петербурге возвращаются к работе магазины OBI

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Все гипермаркеты вернутся к привычному режиму работы до 11 мая.

В Петербурге открылись магазины сети OBI. Все гипермаркеты вернутся к привычному режиму работы до 11 мая. Об этом сообщили в группе торговой марки в соцсети "ВКонтакте".

Известно, чо торговая сеть приостановила продажи в России в середине марта. Однако в апреле появилась информация, что сеть выкупит российская компания MAX, уже успевшая подать документы в ФАС.

Ранее на Piter.tv: в Ситилинке теперь можно протестировать любой гаджет и даже бытовую технику.

Фото: ВКонтакте / OBI

Теги: obi, магазины, открытие, санкции
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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