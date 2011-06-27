В Петербурге открылась выставка Сальвадора Дали, посвященная его жене и музе

Многие из работ входили в личное собрание художника и показываются впервые.

В Музее Фаберже в Петербурге открылась выставка под названием "Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала". Экспозиция посвящена жене и музе художника Гала. Многие из работ входили в личное собрание Дали и показываются впервые. К слову картина "Галарина" и вовсе никогда не покидала Испанию.

Более 50 лет Сальвадор Дали обращался к образу возлюбленной, она была его главной путеводной звездой. Выставка открывается крохотным портретом Гала и заканчивается ее же портретом, но уже посмертным.

Экспозиция "Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала" будет работать в Музее Фаберже с 13 октября 2021 года по 16 января 2022 года. Билеты можно приобрести на сайте музея.

Ранее на "Красном треугольнике" прошла закрытая выставка "Руины Петербурга".

Фото: Instagram / faberge_museum