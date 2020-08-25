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На "Красном треугольнике" прошла закрытая выставка "Руины Петербурга"
Сегодня, 21:26
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На "Красном треугольнике" прошла закрытая выставка "Руины Петербурга"

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Активисты движения "Город перемен" решили привлечь внимание общественности к проблемам сохранения исторических городских зданий.

В понедельник, 11 октября, на территории бывшего завода "Красный треугольник" прошла закрытая фотовыставка "Руины Петербурга". Сообщество анонимных художников и молодежное движение "Город перемен" представили десятки работ с руинами культурной столицы. Об этом активисты рассказали в группе ВКонтакте. 

Именно с помощью фотовыставки активисты решили привлечь внимание общественности к проблемам сохранения исторических городских зданий. Более того, молодые люди направили заявку в Книгу рекордов Гиннесса с предложением рассмотреть Петербург как город с самым большим количеством исторических руин в мире. 

Мы сняли более 40 сюжетов о руинах Петербурга, написали сотни писем в администрацию, губернатору и в ответственные ведомства, но наблюдаем лишь бездействие чиновников и уничтожение великого Петербурга. Наше молодежное движение продолжит борьбу за историческое наследие Петербурга. 

Артемий Журавлев, активист  движения "Город перемен"

 

Фото: ВКонтакте / Петербург – город перемен!

Теги: выставка, город перемен, красный треугольник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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