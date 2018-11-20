В "Арт-музе" открылась выставка памяти Егора Летова

Посетить ее можно до 5 марта бесплатно.

В Петербурге в галерее "Арт-муза" открылась выставка в память о музыканте Егоре Летове. 19 февраля исполнится 11 лет, как умер лидер группы "Гражданская оборона". Проект назван именем известной песни группы "Прыг-скок".

На выставке можно увидеть скульптуры Павла Белана, рукописи и коллажи самого певца. В центре внимания – коллаж, который изображен на конверте альбома "Прыг-скок".

Выставка проработает до 5 марта, посещать все ее смогут бесплатно.

В Петербурге почтят память Егора Летова.

Фото: Арт-муза/ ВК