Константин Рябинов: я научил Егора Летова писать стихи

На выставке, посвященной лидеру "Гражданской обороны", мы встретили Кузю УО, вспомнили с ним Егора Летова и поговорили о поэзии.

Сегодня в Петербурге проходит день памяти Егора Летова. Музыкант ушел из жизни 11 лет назад, 19 февраля 2008 года в возрасте 43 лет.

Мы поговорили с человеком, который в далеком 1984 году организовал вместе с Егором музыкальную группу "Гражданская оборона". Эта группа стала культовой на пост-советском пространстве и сделала сибирский психоделический панк-рок знаменитым на весь мир. Егор Летов в настоящее время является иконой этого направления, кумиром многих рок музыкантов и даже мемом среди школьников. Однако, в последнее время, за музыкантом закрепляется образ больше поэта, чем рок-деятеля.

В разговоре с Константин Рябинов выяснилось, что именно он помог Летову в становлении его поэтического пути.

Когда мы только познакомились, стали обмениваться опытом, он попросил принести мои стихи показать, и оказалось, что на него это произвело сильнейшее впечатление, потому что он считал, что так писать нельзя. Он говорит: "нифига себе, я теперь знаю, как все сделать". Таким образом, я его сдвинул с какой-то точки. Константин Рябинов, музыкант, друг Егора Летова, сооснователь "Гражданской обороны"

В годовщину смерти певца в одном из творческих пространств Васильевского острова пройдет концерт в память солиста "Гражданской обороны", где будут исполнены лучшие песни группы, а также будет присутствовать брат Егора, и выступать Константин Рябинов.

Видео: Piter.TV