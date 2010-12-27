В Петербурге 14 ноября состоялся первый политический рэп-баттл

В Петербурге открылась площадка для политических рэп-баттлов.

В Санкт-Петербурге появилась первая рэп-баттл площадка для петербургских депутатов из разных партий. Кроме того, первый "Антиверсус" уже состоялся. Политический баттл прошел 14 ноября в петербургском баре. Участниками были депутаты Андрей Анохин и Максим Резник.

Сообщается, что на площадке "битвы" будут жесткие правила: не допускается мат в речи, площадка будет предоставлена только в том случае, если на баттл депутат вызывает депутата, а чиновник – чиновника. Кроме того, участникам будет обеспечена психологическая и правовая поддержка.

Депутат Санкт-Петербурга Андрей Анохин подчеркнул, что у него уже есть три кандидата с кем бы он хотел "побаттлиться", однако конкретных имен он не называл.