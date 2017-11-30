В Петербурге открылась "горячая линия", по которомй можно сообщить о необходимости уборки снега в любом районе города

Жители города смогут рассказать о "снежных" проблемах по круглосуточной телефонной линии.

Как сообщает “ Петербургский дневник ”, в Северной столице заработала “горячая линия” по приему заявок на зимнюю уборку. Данная телефонная связь создана комитетом по благоустройству города.

Известно, что линия будет работать в круглосуточном режиме. Петербуржцы могут звонить по многоканальной сети 576-14-83 или на номер дежурной службы ведомства 314-60-13.

Напомним, что о необходимости убрать дороги из-за снегопада можно также обращаться к дорожным компаниям, работающими в вашем районе.

Например, для Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского. Фрунзенского, Центрального и Невского районов, таким “спасателем экстренной помощи” является ГУДП “Центр”. С представителями организации можно связываться по телефону 8-921-092-35-17.