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В Петербурге открылась "горячая линия", по которомй можно сообщить о необходимости уборки снега в любом районе города
Вчера, 8:00
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lesjasap
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В Петербурге открылась "горячая линия", по которомй можно сообщить о необходимости уборки снега в любом районе города

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Жители города смогут рассказать о "снежных" проблемах по круглосуточной телефонной линии.

Как сообщает “Петербургский дневник”, в Северной столице заработала “горячая линия” по приему заявок на зимнюю уборку. Данная телефонная связь создана комитетом по благоустройству города. 
 
Известно, что линия будет работать  в круглосуточном режиме. Петербуржцы могут звонить по многоканальной сети 576-14-83 или на номер дежурной службы ведомства 314-60-13. 
 
Напомним, что о необходимости убрать дороги из-за снегопада можно также обращаться к дорожным компаниям, работающими в вашем районе.
 
Например, для Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского. Фрунзенского, Центрального и Невского районов, таким “спасателем экстренной помощи” является ГУДП “Центр”. С представителями организации можно связываться по телефону 8-921-092-35-17.
Теги: горячая линия , снегопад , уборка
Категории: Новости СПб

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