В Петербурге начали отключать новогодние гирлянды и шары

В Петербурге начали отключать новогоднюю иллюминацию. Украшения отправятся на склады до следующей зимы, рассказали в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
Специалистам СПб ГБУ "Ленсвет" предстоит объехать почти 15 тыс. точек. Большую часть новогодних украшений обесточат сегодня, 15 января. Нагрузка на сети электроснабжения снизится на 2 МВт.
Теперь учреждение начнет готовиться ко Дню снятия блокады Ленинграда.
Также сегодня на Дворцовой площади разобрали новогоднюю ёлку.
Фото: На Невском / VK
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