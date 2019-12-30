В Петербурге начали отключать новогодние гирлянды и шары

Украшения отправятся на склад до следующего Нового года.

В Петербурге начали отключать новогоднюю иллюминацию. Украшения отправятся на склады до следующей зимы, рассказали в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Специалистам СПб ГБУ "Ленсвет" предстоит объехать почти 15 тыс. точек. Большую часть новогодних украшений обесточат сегодня, 15 января. Нагрузка на сети электроснабжения снизится на 2 МВт.

Теперь учреждение начнет готовиться ко Дню снятия блокады Ленинграда.

Также сегодня на Дворцовой площади разобрали новогоднюю ёлку.

Фото: На Невском / VK