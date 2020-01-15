Улицы Петербурга засияли новогодними огнями

На более чем 700 улицах, набережных и в парках города завершили подключение праздничной иллюминации.

В Санкт-Петербурге завершили подключение праздничного новогоднего освещения. В преддверии праздников город преобразился благодаря тысячам гирлянд, световым инсталляциям и архитектурной подсветке.

Как сообщили в Смольном, праздничными огнями украсили более 700 городских пространств, включая центральные улицы, проезды, набережные и парки. Для этого было использовано около 14 тысяч различных световых элементов.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Традиционно особенное внимание уделили историческому центру. Главные магистрали — Невский проспект, улица Большая Морская, набережные рек и каналов — подсвечены стилизованными гирляндами и тематическими композициями. В парках и на площадях установлены световые фигуры и арт-объекты, создающие волшебную атмосферу. Новогодняя иллюминация будет радовать жителей и гостей города до середины января.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга