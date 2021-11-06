В Петербурге мигрант сбежал от правоохранительных органов

В Петродворцовом районе Петербурга из автомобиля правоохранительных органов сбежал мигрант. Его разыскивает полиция.

Вечером в четверг, 14 сентября, на улице Федюнинского мужчина из страны ближайшего зарубежья выбежал из автомобиля, который находился под управлением судебного пристава.

Как стало известно Piter.TV, ранее он был привлечен к административной ответственности по статье 18.8 части 3.1 КоАП РФ за незаконное нахождение на территории страны. Мужчина должен был оплатить штраф 5000 рублей и уехать из страны, но не сделал этого.

Потом его опять поймали, но уже в сентябре. Ему назначили штраф 3000 рублей и такое же выдворение из страны, но с содержанием в Центре содержания иностранных граждан.

Сейчас его разыскивают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали карманницу-рецидивистку.

Фото: Piter.TV