Петербург опять в топе-3 по числу коронавирусных смертей за сутки

За прошедшие 24 часа в городе на Неве скончались 68 человек.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 68 новых смертей от коронавирусной инфекции. По этому показателю город на Неве занял второе место, уступив место лишь Москве, где скончались 71 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России подтвердили еще 439 летальных случаев. После двух столиц в списке смертности следуют Ростовская область (19), Красноярский край, Иркутская область (по 16), Нижегородская область (14), Московская область (13), Воронежская область (12) и другие регионы страны.

С начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 32 032 россиян, 1 388 168 человек выздоровели.

Ранее мы писали, что за последние сутки в Ленобласти выявили 168 новых случаев заболевания COVID-19.

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