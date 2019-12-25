Новыми жертвами коронавируса в Петербурге стали 36 человек

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 36 новых смертей от коронавирусной инфекции. По этому показателю город на Неве занимает второе место среди регионов России, уступая место лишь Москве. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
В столице за прошедшие 24 часа зафиксировали 69 новых летальных случаев. В целом по России от КОВИД скончались еще 355 человек.
После двух столиц по числу коронавирусных смертей за сутки следуют Ростовская область (15), Московская, Нижегородская области (по 13) и другие регионы РФ.
С начала пандемии жертвами коронавируса в России стали 27 656 человек, из больниц по выздоровлению выписали 1 200 560 пациентов.
Ранее мы писали, что в петербургском крематории насчитали больше смертей от коронавируса.
Фото: pixabay.com
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