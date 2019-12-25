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В Петербурге от коронавируса скончались 57 человек
Сегодня, 11:38
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ruzannar

В Петербурге от коронавируса скончались 57 человек

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У них были сопутствующие хронические заболевания.

Сегодня, 27 июня, стало известно о 57 новых случаях летального исхода от COVID-19 в Петербурге. У многих пациентов были сопутствующие хронические заболевания. Официальной причиной смерти считается двухсторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

Напомним, что за сутки в городе выявлено 224 новых случаев заболевания. При этом выписаны 716 человек. Кроме того, обследовано на наличие вируса более 21 тысячи петербуржцев.

Ранее мы сообщили, что у 224 человек выявлен коронавирус в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус спб, летальный исход, статистика смертности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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