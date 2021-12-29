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В Петербурге 755 подростков привились от коронавируса
Сегодня, 13:30
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В Петербурге 755 подростков привились от коронавируса

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Для вакцинации подростков используется двухкомпонентная вакцина "Спутник М".

В Петербурге продолжается кампания по вакцинации подростков от коронавируса. По данным на 3 февраля, в городе привили 755 детей. Информацию опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Для вакцинации подростков используется двухкомпонентная вакцина "Спутник М". Она используется для подростков от 12 до 17 лет. За последние сутки первый компонент получили 248 детей.

Среди взрослого населения в Петербурге полностью закончили цикл вакцинации 2 896 912 петербуржцев.

Фото: комитет по здравоохранению

Теги: вакцинация, коронавирус, подростки
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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