В Петербурге 755 подростков привились от коронавируса

Для вакцинации подростков используется двухкомпонентная вакцина "Спутник М".

В Петербурге продолжается кампания по вакцинации подростков от коронавируса. По данным на 3 февраля, в городе привили 755 детей. Информацию опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Для вакцинации подростков используется двухкомпонентная вакцина "Спутник М". Она используется для подростков от 12 до 17 лет. За последние сутки первый компонент получили 248 детей.

Среди взрослого населения в Петербурге полностью закончили цикл вакцинации 2 896 912 петербуржцев.

Фото: комитет по здравоохранению