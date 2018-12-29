В Петербурге от гриппа скончался мужчина

Отмечается, что петербуржец не был вакцинирован и слишком поздно обратился к врачам.

Первая смерть от гриппа в текущем осенне-зимнем сезоне была зафиксирована в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление Роспотребнадзора.

По словам специалистов, в минувшие выходные от этого заболевания скончался мужчина. Лабораторные исследования подтвердили у него диагноз — грипп. Отмечается, что погибший не был вакцинирован и слишком поздно обратился за помощью к врачам. Общую оценку эпидситуации в городе на начало текущего года специалисты дадут до конца недели.

В этом сезоне прививки от гриппа сделали почти 2,7 млн человек или 50,8 % петербуржцев. Первую волну роста больных ОРВИ и гриппа специалисты ожидают к концу января-началу февраля 2019 года. Вторую — спустя месяц-полтора. Пациентов готовы принять семь стационаров, в которых насчитывается 981 койка.

Ранее мы писали, что петербуржец погиб в новогоднюю ночь из-за бракованного фейерверка.

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