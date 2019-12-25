В Петербурге освободилось почти 32% коечного фонда под COVID-19

Количество свободных коек под пациентов с коронавирусом в Петербурге увеличилось до 7759.

В Петербурге освободилось почти 32% коечного фонда под пациентов с COVID-19. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 28 февраля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Помощь заболевшим пневмониями и коронавирусом оказывается в 13 городских и пяти федеральных учреждениях, напоминают в правительстве Петербурга.

На сегодняшний день помощь больным с COVID-19 и пневмониями оказывается в 13 городских и 5 федеральных учреждениях. В них развернуто 7759 коек. Из них свободны 2 445 (31,5% коек) – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv