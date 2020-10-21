Всего в городе развёрнуто около 7 тыс. мест для больных с COVID-19.

В Петербурге освободилось порядка 1700 мест для больных с коронавирусом, передаёт пресс-служба Смольного. Стоит отметить, что незначительно выросло количество стационарных больных, а количество амбулаторных пациентов уменьшилось на 18%.

На данный момент тысячи петербургских врачей лечат пациентов с COVID-19 в стационарах города.

Помощь больным в больницах оказывают 2 457 врачей, 4 222 человека среднего медицинского персонала и 1 418 человек младшего медицинского персонала говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что у половины петербуржцев есть антитела к коронавирусу.

Фото: Piter.TV