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В Петербурге освободилось порядка 1700 мест для больных с коронавирусом
Сегодня, 16:29
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kraratau27

В Петербурге освободилось порядка 1700 мест для больных с коронавирусом

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Всего в городе развёрнуто около 7 тыс. мест для больных с COVID-19.

В Петербурге освободилось порядка 1700 мест для больных с коронавирусом, передаёт пресс-служба Смольного. Стоит отметить, что незначительно выросло количество стационарных больных, а количество амбулаторных пациентов уменьшилось на 18%. 

На данный момент тысячи петербургских врачей лечат пациентов с COVID-19 в стационарах города. 

Помощь больным в больницах оказывают 2 457 врачей, 4 222 человека среднего медицинского персонала и 1 418 человек младшего медицинского персонала

говорится в сообщении. 

Ранее мы писали, что у половины петербуржцев есть антитела к коронавирусу.

Фото: Piter.TV 

Теги: covid 19, стационары петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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