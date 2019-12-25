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В Ленобласть доставили ещё 66000 доз вакцины от коронавируса
Сегодня, 9:57
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В Ленобласть доставили ещё 66000 доз вакцины от коронавируса

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В Ленобласть продолжают поставлять вакцину для стабильной прививочной кампании против COVID-19.

В Ленинградскую область поступила новая партия вакцины от COVID-19, сообщает в своем Telegram-канале областная администрация. 66 000 комплектов доз будут распределены по всем районам региона для продолжения кампании по вакцинации населения. 

С последней недели июня в Ленобласти прививаются около 7 000 человек в день. 30 июня прививку сделали 7618 жителей области. Власти региона вводят дополнительные стимулирующие меры для наращивания темпов вакцинации на фоне увеличившихся заболеваемости и смертности от коронавируса третьей волны. 

За последний июньский день в регионе было выявлено 182 заболевших. 

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области 

Теги: covid 19, вакцинация, дозы вакцины, иммунизация населения, прививка, спутник v ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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