В Ленобласть доставили ещё 66000 доз вакцины от коронавируса

В Ленобласть продолжают поставлять вакцину для стабильной прививочной кампании против COVID-19.

В Ленинградскую область поступила новая партия вакцины от COVID-19, сообщает в своем Telegram-канале областная администрация. 66 000 комплектов доз будут распределены по всем районам региона для продолжения кампании по вакцинации населения.

С последней недели июня в Ленобласти прививаются около 7 000 человек в день. 30 июня прививку сделали 7618 жителей области. Власти региона вводят дополнительные стимулирующие меры для наращивания темпов вакцинации на фоне увеличившихся заболеваемости и смертности от коронавируса третьей волны.

За последний июньский день в регионе было выявлено 182 заболевших.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области