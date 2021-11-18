В Петербурге освободили 20 участков от незаконной уличной торговли

Товары изымают и помещают на склад временного хранения.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили за последнюю неделю 20 земельных участков. Они занимались незаконно, сообщила 29 марта пресс-служба ведомства.

Рейды прошли в Центральном, Невском, Кировском, Красносельском, Калининском и Приморском районах. Незаконные точки обнаружили у станций метро. Инспекторы изъяли более 200 товаров. Среди них — текстиль, аксессуары для мобильных устройств и торговое оборудование. Их поместили на склад временного хранения.

Нарушителей собираются привлечь к административной ответственности. Отмечается, что в теплый период количество нарушений увеличивается.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что власти Петербурга намерены снести ларьки вопреки своим же решениям.

Фото: комитет по контролю за имуществом