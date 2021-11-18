  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге освободили 20 участков от незаконной уличной торговли
Сегодня, 14:50
99
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге освободили 20 участков от незаконной уличной торговли

0 0

Товары изымают и помещают на склад временного хранения.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили за последнюю неделю 20 земельных участков. Они занимались незаконно, сообщила 29 марта пресс-служба ведомства.

Рейды прошли в Центральном, Невском, Кировском, Красносельском, Калининском и Приморском районах. Незаконные точки обнаружили у станций метро. Инспекторы изъяли более 200 товаров. Среди них — текстиль, аксессуары для мобильных устройств и торговое оборудование. Их поместили на склад временного хранения. 

Нарушителей собираются привлечь к административной ответственности. Отмечается, что в теплый период количество нарушений увеличивается. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что власти Петербурга намерены снести ларьки вопреки своим же решениям. 

Фото: комитет по контролю за имуществом

Теги: земельный участок рейд, незаконная торговля
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии