Петербургский суд признал вину матери, которая довела сына до рахита

В Калининском районном суде осудили женщину, которая оставила собственного ребенка без медицинской помощи.

В Петербурге осудили мать заболевшего рахитом ребенка. Женщину признали виновной в неисполнении родительских обязанностей.

Напомним, что сын петербурженки был найден с многочисленными собачьими укусами в парадной дома в Калининском районе. Пострадавшего мальчика заметили соседи. Инцидент произошел еще в мае 2016 года.

После случившегося, 6-летнего мальчика направили в больницу на осмотр. Там медики выявили у пациента гематомы, ссадины, раны, астено-невротический синдром, паховую грыжу и деформирование грудной клетки. В связи с открывшимся состоянием малолетнего ребенка, в отношении его матери возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что родительница даже не записала сына в детский сад и не оформила документы для медицинского обслуживания в поликлинике, а после не позаботилась об учебном заведении.

По мнению самой женщины, во всем виноват сам мальчик и его бабушка. Вину петербурженка не признала. Несмотря на это, суд назначил ей 300 часов обязательных работ. В настоящее время органы опеки пытаются лишить ее прав на ребенка.