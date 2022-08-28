В Петербурге осужден похититель 440 гаджетов на сумму более 15 млн рублей

Фигурант в период с августа 2020 года по сентябрь 2021-го проникал в ТЦ города через вентиляционные шахты на крышах.

Мужчина, похитивший в магазине электроники за год 440 гаджетов на сумму более 15 млн рублей, осужден в Петербурге. Прокуратура Невского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в его отношении по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение) и ч. 1 ст. 326 УК РФ (использование заведомо подложного государственного регистрационного знака). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы 1 ноября.

Фигурант в период с августа 2020 года по сентябрь 2021-го проникал в ТЦ города через вентиляционные шахты на крышах и похищал товары из магазинов электроники и бытовой техники. Их мужчина перевозил на машине с измененными государственными знаками.

Похитителя лишили свободы на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о компенсации ущерба.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец получил 2 года строгого режима за хищение телефона знакомого.

Фото: Piter.TV