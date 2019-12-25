В Петербурге осудят злостного уклонителя от отбывания наказания

Осужденный условно мужчина многократно нарушал требования суда.

Петербуржца осудят за злостное уклонение от отбывания наказания. Соответствующее обвинительное заключение 29 июня утвердила городская прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2018 мужчину осудили за кражу и приговорили к условному сроку. Кроме того, на обвиняемого возложили обязанности не покидать пределы Петербурга в течение двух лет и не менять место жительства. Вопреки требованиям мужчина неоднократно выезжал из города и сменил место жительства, не предупредив об этом уголовно-исполнительную инспекцию.

Дело рассмотрит Ленинский районный суд.

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Фото: Piter.TV