В Петербурге осудят злостного уклонителя от отбывания наказания

Петербуржца осудят за злостное уклонение от отбывания наказания. Соответствующее обвинительное заключение 29 июня утвердила городская прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в 2018 мужчину осудили за кражу и приговорили к условному сроку. Кроме того, на обвиняемого возложили обязанности не покидать пределы Петербурга в течение двух лет и не менять место жительства. Вопреки требованиям мужчина неоднократно выезжал из города и сменил место жительства, не предупредив об этом уголовно-исполнительную инспекцию.
Дело рассмотрит Ленинский районный суд.
Ранее мы писали, что вора-беглеца вернут в колонию строгого режима еще на полтора года.
Фото: Piter.TV
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