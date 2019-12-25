В Петербурге осудят семерых организаторов подпольного казино

Злоумышленники арендовали для своих целей нежилое помещение в Колпинском районе.

В Колпинском районном суде Петербурга осудят семь горожан, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры, где уже утвердили обвинительное заключение по делу.

По версии следствия, преступная команда арендовала нежилое помещение в Колпинском районе Петербурга и обставила его 28 игровыми автоматами. Сюда же приходили игроманы, платившие организаторам деньги за азартное времяпрепровождение. Отмечается, что банда соблюдала правила конспирации.

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