В Петербурге мошенники продали пенсионерке "очиститель" воды от коронавируса

За липовое чудо-устройство старушка заплатила 30 тысяч рублей.

В четверг, 1 октября, в полицию Петербурга обратилась 80-летняя жительница Кронштадта. Пенсионерка пожаловалась на мошенников, после визита которых она осталась без 30 тысяч рублей, но с липовым чудо-средством по очистке воды. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, в квартиру женщины пришли две неизвестные женщины и один мужчина, представившиеся сотрудниками ЖКХ. Аферисты уговорили старушку купить очиститель воды, который якобы обеспечивает биозащиту от коронавируса. Простое устройство-фильтр обошлось доверчивой пенсионерке в 30 тысяч рублей, обман женщина осознала почти сразу после ухода мошенников.

Отмечается, что всем "сотрудникам ЖКХ" было примерно 30 лет на вид, стройные женщины были в синих куртках, бородатый мужчина – в светлой рубашке с коротким рукавом. Полиция уже изъяла следы пальцев рук, которые оказались принадлежащими 32-летнему уроженцу Узбекистана, зарегистрированному в Петербурге. Возбуждено уголовное дело, аферистов разыскивают.

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