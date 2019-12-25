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В Петербурге раскрыли мошенническую схему с билетами "банка приколов"
Сегодня, 19:51
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smirenny

В Петербурге раскрыли мошенническую схему с билетами "банка приколов"

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Мошенники обманывали пенсионеров.

Полиция раскрыла преступление, связанное с поддельными деньгами "банка приколов", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Следствие полагает, что двое мужчин, представляясь беженцами, обманывали пенсионеров. Они брали деньги в рублях под залог иностранной валюты, которая была фальшивой. Так, в августе этого года в правоохранительные органы обратился пожилой петербуржец и рассказал, что отдал "беженцам" 230 тысяч рублей, получив взамен фальшивые 16 тысяч евро.

Полицейские задержали двоих мужчин. В машине подозреваемых обнаружены пачки с билетами "банка приколов". Потерпевший опознал подозреваемых, они заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы писали, что на Маршала Блюхера неизвестный продал пенсионерке газоанализатор по завышенной цене. 

Фото: pixabay

Теги: валюта, мошенники, преступность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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