В Петербурге осудят хозяйку "резиновой" квартиры с сотней прописанных мигрантов

Женщина заведомо не собиралась предоставлять иностранцам свою однушку для жилья.

В Петербурге осудят жительницу Василеостровского района, прописавшую в своей квартире 99 мигрантов. Соответствующее обвинительное заключение утвердила местная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства 12 мая.

Как стало известно, с октября по ноябрь прошлого года женщина фиктивно поставила на учет по месту пребывания почти сотню иностранцев. При этом петербурженка не собиралась предоставлять мигрантам свою однушку в доме №46 по Малому проспекту В.О для жилья, зная, что приезжие не будут здесь жить. Благодаря упомянутым махинациям женщина стала фигурантом сразу девяти похожих преступлений.

Ранее мы рассказывали, что прокуратура помогает петербуржцу вернуть деньги, потраченные на покупку бесплатного медикамента.

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