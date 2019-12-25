В Петербурге осудят группу мошенников, похитивших 5,6 млрд рублей

Среди них оказался бывший глава регионального управления Федслужбы по экологическому надзору и его дочь.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о крупном мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в хищении 5,6 млрд рублей обвиняются шесть петербуржцев, в числе которых оказался экс-глава регионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и его дочь.

Следствие полагает, что мошенники в период с декабря 2009 года по октябрь 2017 года объединились в преступную группу и задумали обогатиться за счет чужих членских взносов и денег компенсационного фонда саморегулируемых организаций. Злоумышленники использовали для хищений счета подконтрольных юридических лиц. Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд Петербурга.

Отмечается, что в отношении одного из организаторов ОПГ уже сформировали уголовное дело и направили его в суд. Известно, что обвиняемый заключил с с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.

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Фото: Piter.TV