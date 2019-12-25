В Петербурге осудят двух мурманчан, ограбивших своего сердобольного спасителя

Мужчина пустил злоумышленников переночевать в своей квартире.

В Кировском районном суде Петербурга рассмотрят дело о разбое, возбужденное в отношении двух уроженцев Мурманской области. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, обвинительное заключение по делу уже утверждено.

Следствие полагает, что в минувшем апреле потерпевший петербуржец увидел в соцсети объявление мурманчан. Мужчины жаловались на отсутствие работы и жилья и просили ночлег. Сердобольный горожанин решил помочь мужчинам и пригласил их переночевать в своей квартире на улице Стойкости.

На следующий день хозяин поссорился с новыми соседями из-за шума с их стороны и распития спиртного в квартире. После второго замечания злоумышленники ворвались в комнату мужчины, стали его избивать и требовать мобильные телефоны, с помощью которых перевели на свои банковские счета деньги со счетов потерпевшего. Кроме того, разбойники потребовали отдать им банковские карты и ключи от квартиры, но хозяин смог выбежать на кухню и выпрыгнул из окна, спасаясь. Злоумышленники в это время скрылись с места вместе с похищенной банковской картой. В результате нападения петербуржец лишился вещей и денег на общую сумму свыше 88 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, как несовершеннолетний грабитель угрожал прохожим пистолетом на Народного Ополчения.

Фото: Piter.TV