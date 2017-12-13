"Танцора" из Петербурга осудили за порезанные шины пяти автомобилей

Петербуржец порезал колеса нескольких автомобилей, но пытался “улизнуть” от следствия. Как рассказывал сам обвиняемый, на момент совершения преступлений от находился на танцевальном фестивале.
Однако, в Красносельском районном суде признали вину злоумышленника, повредившего чужую собственность. По версии следствия, мужчина 12 февраля 2017 года в состоянии алкогольного опьянения “разобрался” с шинами пяти иномарок. Среди пострадавших машин были “Ситроен”, “Мерседес”, “Шкода”, “КИА”. В общей сложности ущерб от действий преступника автовладельцы оценили в 50 тысяч рублей
Подсудимый не только не раскаялся, но даже не признал своей причастности к произошедшему. Мужчина заявил, что вместе с друзьями в этот день был в другом месте с друзьями. Вечером ему стало плохо от алкоголя, поэтому знакомый отвез его домой. Явку с повинной его якобы заставили написать оперативники.
Преступнику назначили наказание в виде условного двухлетнего срока. Он также выплатит материальный ущерб.