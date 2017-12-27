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В Петербурге осудили женщину, в пьяном угаре зарезавшую супруга
Сегодня, 9:23
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lesjasap
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В Петербурге осудили женщину, в пьяном угаре зарезавшую супруга

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В Красносельском суде вынесли приговор женщине, зарезавшей мужа при пьяной ссоре.

В Красносельском районном суде признали вину местной жительницы, которая в нетрезвом состоянии напала с ножом на супруга. В результате женщина нанесла мужу серьезное ранение из-за которого он впоследствии скончался. 
 
Преступление произошло 1 апреля 2017 года в квартире по улице Маршала Казакова. Наталья Соловьева распивала спиртные напитки вместе с мужем. Между парой возник конфликт, в ходе которого обвиняемая схватила кухонный нож и ударила им оппонента. Холодное оружие разрезало мужчине бедренную артерию. Пострадавший скончался на месте.
 
Вину подсудимая признала и раскаялась. В отношении петербурженки назначено наказание в виде лишения свободы на три года.
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Теги: красносельский районный суд , нападение , нож , пьяный угар
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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