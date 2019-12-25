В Петербурге осудили водительницу троллейбуса, которая насмерть сбила пешехода

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года с запретом на управление транспортным средством сроком на 1,5 года.

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении водительницы троллейбуса, которая обвиняется в совершении преступления по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города в понедельник, 24 мая.

Инцидент произошёл 16 июня 2018 года около 9 часов утра. Водительница Светлана Рублевская управляла троллейбусом, который следовал по маршруту №21. На проспекте Просвещения на регулируемом пешеходном переходе, расположенном у дома 32, корпус 1, она наехала на пешехода, который переходил дорогу на красный свет.

В результате происшествия мужчина умер на месте происшествия от открытой тупой черепно-мозговой травмы. Так, суд Петербурга "назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года с запретом на управление транспортным средством сроком на 1,5 года".

Также суд взыскал с СПб ГУП "Горэлектротранс" в счет компенсации морального вреда в пользу одного из родных погибшего 500 тыс. рублей, ещё 500 тыс. рублей - в пользу другого и с самой водительницы - 100 тыс. рублей за процессуальные издержки, связанные с оплатой вознаграждения адвоката в качестве представителя.

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Фото: Piter.tv