В Петербурге осудили водителя без прав, сбившего насмерть многодетную мать на Большевиков

Водитель находился в наркотическом опьянении.

Суд вынес приговор молодому человеку, который в состоянии опьянения и без прав сбил насмерть многодетную мать в октябре 2020 года. Об этом 23 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Юсупу Рабаданову назначили 6 лет лишения свободы в исправительной колонии. 2 года он не сможет водить транспортные средства. Также он выплатит более 2 млн рублей в пользу потерпевшего.

Напомним, ДТП произошло на углу проспекта Большевиков и улицы Тельмана 11-го октября 2020-го года. 18-летний водитель "Лады" попытался проскочить на "красный" сигнал светофора со скоростью 100 км/час. В результате этого он сбил женщину, которая переходила на "зеленый" по пешеходному переходу. После это авто врезалось в "Хендэ", в ней пострадали несколько человек, в том числе ребенок, которому нет года. Погибшей оказалась 36-летняя женщина, у нее остались трое детей.

Видео: Piter.TV