В Петербурге осудили участников ОПГ из Кабардино-Балкарии

В списке жертв грабителей - мини-гостиницы, массажные салоны, аптеки, АЗС и ювелирный магазин.

Сегодня, 27 марта, Московский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении участников организованной преступной группировки из Кабардино-Балкарской Республики. Им дали от 8 до 11,5 лет строгого режима. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Суд предъявил Азамату Ашабокову, Залиму Бешеву, Валерию Желдашеву, Аскеру Молонашхову, Хасену Темботову и Рустаму Хакулову обвинение в 14 разбойных нападениях в разных районах города.

В списке жертв грабителей - мини-гостиницы, массажные салоны, аптеки, АЗС и ювелирный магазин.

Злоумышленники при налетах использовали пневматический и травматический пистолеты, электрошокер, газовый баллончик, металлические трубы и монтировки, сообщает "Фонтанка".

Последний эпизод (08 ноября 2014) совершен в Москве на центр "Ювелир". Всего преступной группой было совершено 8 нападений. Сумма похищенного составила 18 670 349 рублей. Уточняют в пресс-службе

Фигуранты свою вину признали частично.

Суд назначил следующие наказания:

Ашабоков - лишение свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии (ИК) строгого режима;

Желдашев - 9 лет в ИК строгого режима;

Молонашхов - 9 лет в ИК строгого режима;

Темботов - 10 лет в ИК строгого режима со штрафом в 30 000 рублей;

Хакулов - 10.5 лет в ИК строгого режима;

Бешев - 11.5 лет в ИК строгого режима.