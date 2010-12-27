В Петербуре осудили "офицера Чечни", получавшего деньги на борьбу с раком

В Северной столице осудили "онкологического больного", который обманывал пользователей Интернета.

В Петроградском районном суде вынесли обвинительный вердикт мошеннику, который представлялся участником боевых действий в Чечне. Мужчина сумел обмануть пятерых жертв, рассказав, что болен раком и нуждается в материальной поддержке. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных судов Петербурга.

Суд признал вину местного жителя Константина Козлова в том, что он наживался на людях, которым внушал, что тяжело болен и нуждается в лечении. Он смог выудить у сердобольных граждан крупную денежную сумму.

Согласно материалам следствия, преступник зарегистрировался на специализированном сайте, и создал пост с заведомо ложными сведениями о себе. К слезливом рассказу о бедственном положении мужчина прикрепил собственные банковские реквизиты, на которые жертвы и переводили деньги нуждающемуся "офицеру". Мошенник жаловался на слепоту, инсульт, инфаркт. Он якобы перенес четыре операции, проходил курс химиотерапии и его сбивал автомобиль. В общей сложности ему удалось собрать 32,5 тысяч рублей.

Обвиняемый признал вину в содеянном. Суд назначил ему исправительные работы в течение двух лет. За этот срок с зарплаты преступника будет удерживаться по 15 процентов в пользу обманутых петербуржцев. Гражданские иски удовлетворены.

