В Петербурге осудили 3 обвиняемых в хищениях при строительстве космодрома "Восточный"

Дзержинский районный суд г.Санкт-Петербурга вынес приговор о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве космодрома "Восточный"

В Санкт-Петербурге вынесли приговор трем чиновникам, которые обвиняются в мошенничестве при строительстве российского космодрома "Восточный.

ТАСС сообщает, что в Дзержинском районном суде Петербурга состоялось заседание, на котором вынесен приговор за мошенничество в отношении Николая Баланцева, Павла Бартоша и Ивана Локтева. Всех троих фигурантов дела о мошенничестве в крупном размере приговорили к 4 годам и 1 месяцу колонии каждого и освободили от наказания по отбытию.

Ущерб государству оценивается в десятки миллионов. Фигуранты дела вину свою признали. Все трое несколько лет провели в СИЗО, это срок засчитан.

Сегодня ранее: В Петербурге четверо получили условные сроки за обналичивание почти 50 миллионов

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