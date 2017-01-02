В Петербурге осудили 3 обвиняемых в хищениях при строительстве космодрома "Восточный"

В Санкт-Петербурге вынесли приговор трем чиновникам, которые обвиняются в мошенничестве при строительстве российского космодрома "Восточный.
ТАСС сообщает, что в Дзержинском районном суде Петербурга состоялось заседание, на котором вынесен приговор за мошенничество в отношении Николая Баланцева, Павла Бартоша и Ивана Локтева. Всех троих фигурантов дела о мошенничестве в крупном размере приговорили к 4 годам и 1 месяцу колонии каждого и освободили от наказания по отбытию.
Ущерб государству оценивается в десятки миллионов. Фигуранты дела вину свою признали. Все трое несколько лет провели в СИЗО, это срок засчитан.
Сегодня ранее: В Петербурге четверо получили условные сроки за обналичивание почти 50 миллионов
Фото: Piter.TV
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