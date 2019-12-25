Офицер из Петербурга отправился в колонию за взятки при отборе военных в Сирию

За несколько месяцев военный принял пять взяток.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима офицера Николая Заикина. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчину признали виновным в пяти получениях взятки.

Суд установил, что с августа 2017 года Заикин служил начальником автомобильной службы в петербургской войсковой части. Годом раньше службу старшим офицером одного из отделов управления технического обеспечения ЗВО начал Даниловский, при этом на обоих служащих возложили обязанность по отбору военных и представлению сведений о них вышестоящему командованию. Начальство, в свою очередь, включало самых достойных в списки командировочных в Сирийскую Арабскую Республику. Зимой 2018 года Заикин решил получать взятки от потенциальных кандидатов, которые хотели бы оказаться в командировочном списке начальства, и вовлек в аферу Даниловского. Сообщники действовали с марта по декабрь 2018 года, распределяя полученные взятки между собой. Всего офицеры успели получить пять крупных взяток по 50, 50 и 120 тысяч рублей, все взяткодатели успешно "прошли" отбор и отправились в командировку в Сирию.

Заикин в суде признал вину в последнем слове, хотя до этого упорно отрицал. Кроме нескольких лет в колонии офицер лишился права занимать должности в Вооруженных Силах РФ и воинского звания "майор".

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Фото: Piter.TV