Вакцину ежедневно распределяют по пунктам вакцинации.

В Петербурге осталось 54 598 неизрасходованных комплектов вакцины от COVID-19. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 6 февраля, распространяемой пресс-службой Смольного.

В справке отмечается, что за весь период в Петербурге вакцинировано 102 304 человека. Вакцину ежедневно распределяют по пунктам вакцинации.

Из них 21 417 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 7 841 человека, вторично –1 808. Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 218 642 комплекта. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 54 598 комплектов. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv