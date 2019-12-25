В Петербурге осталось 37% коек для больных коронавирусом

В больницах находятся 6 084 человека.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 21 декабря. Согласно документу, в городе свободно 37% инфекционных коек для больных коронавирусом.

В петербургских больницах находятся 6 084 человека. За сутки в стационары поступили 287 петербуржцев, а выписались 85 человек, 590 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 311 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 184 человека, в "Заре" – 472 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 89 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 25 703 человека.

Петербург вновь стал лидером по суточному числу заболевших COVID-19 по стране. За сутки ковидом заболели 2 075 человек (накануне – 1958 человек), выздоровели – 2 302 человека и 66 человек не победили вирус.

Фото: Piter.TV