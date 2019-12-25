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В Петербурге за сутки резко выросло число заболевших COVID-19
Сегодня, 11:57
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В Петербурге за сутки резко выросло число заболевших COVID-19

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Сегодня город находится на первом месте по числу заболевших ковидом по стране.

В Петербурге на протяжении нескольких дней суточное число заболевших коронавирусом не превышало 2000 человек. Однако ситуация изменилась. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19. 

За сутки ковидом в Петербурге заболели 2 075 человек (накануне – 1958 человек), выздоровели – 2 302 человека и 66 человек не победили вирус. 

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 833 281человек, победили вирус 774 876 человек и 27 459 человек скончался из-за коронавируса. 

Более того, в Петербурге вновь разворачивают ковидные койки из-за омикрон-штамма. В понедельник, 20 декабря, Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге. Согласно документу, в больницах развернуто 8 002 койки для больных COVID-19. В пятницу, 18 декабря, их было 7 852.

Фото: Piter.TV

Теги: заболеваемость, коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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