В Петербурге за сутки резко выросло число заболевших COVID-19

Сегодня город находится на первом месте по числу заболевших ковидом по стране.

В Петербурге на протяжении нескольких дней суточное число заболевших коронавирусом не превышало 2000 человек. Однако ситуация изменилась. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом в Петербурге заболели 2 075 человек (накануне – 1958 человек), выздоровели – 2 302 человека и 66 человек не победили вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 833 281человек, победили вирус 774 876 человек и 27 459 человек скончался из-за коронавируса.

Более того, в Петербурге вновь разворачивают ковидные койки из-за омикрон-штамма. В понедельник, 20 декабря, Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге. Согласно документу, в больницах развернуто 8 002 койки для больных COVID-19. В пятницу, 18 декабря, их было 7 852.

Фото: Piter.TV